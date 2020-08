Chiude l'autogrill "più bello d'Italia", De Vecchi (sindaco Carcare): "L'intero Nord-Ovest perde un'eccellenza della gastronomia on the road"

"Perdiamo qualcosa di unico e straordinario. Sono sicuro che quel tratto di autostrada e l'intero Nord-Ovest resteranno privi di un'eccellenza della ricettività e della gastronomia on the road". Questo il commento del sindaco di Carcare Christian De Vecchi in merito alla notizia della chiusura il prossimo 15 settembre dell'Autogrill più bello d'Italia situato lungo l'A6 a Vispa (leggi QUI).