Vispa, il prossimo 15 settembre chiuderà l'autogrill "più bello d'Italia": la famiglia Marenco costretta a chiudere i battenti

L'autogrill posizionato sulla A6 Torino-Savona, unico per la tipicità e qualità dei suoi prodotti, perderà così la sua storica proprietà a causa della riapertura delle gare per l'acquisizione dei permessi, secondo il principio di "una gestione unitaria dell'aria oil e non oil" e dell'accorpamento, a fini di maggiore sostenibilità economica, "di più aree non adiacenti in un'unica gara".