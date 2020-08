Nella notte incidente sulla A6: coinvolte otto auto e un mezzo pesante

Incidente stradale, nella notte appena passata, lungo l'autostrada A6.

Coinvolte otto automobili e un mezzo pesante in viaggio in direzione Ceva, scontratesi in un tamponamento a catena al km 78 (in località Priero). E' stata segnalata la presenza di feriti, nessuna incastrata all'interno dei mezzi incidentati.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì, Ceva e Cairo Montenotte, l'emergenza sanitaria, i carabinieri e la Polstrada. Il tratto di autostrada coinvolto è rimasto chiuso per permettere i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi incidentati.