Dopo il saluto ai carabinieri di Savona, il tenente colonnello Ciuffolini insieme alla sorella dona un ecografo all'ospedale San Paolo

Un ecografo donato a Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. É con questo regalo al nosocomio cittadino che Alessandro Ciuffolini, tenente colonnello dei carabinieri, insieme alla sorella Tiziana, ha voluto congedarsi dal comando del reparto operativo provinciale dopo 5 anni di attività.

A svelare l'iniziativa un post sul gruppo Facebook "Savona É!": "Buongiorno a tutti, vorrei utilizzare questo gruppo per ringraziare a nome mio, e credo a nome di tutta la città di Savona, il Tenente Colonnello Ciuffolini Alessandro e sua sorella Tiziana per aver donato questa apparecchiatura, un ecografo, all'ospedale San Paolo di Savona, il Colonnello lascerà la nostra città nei prossimi giorni, e ha voluto donare questo apparecchio importantissimo" le parole firmate da Simona Sguerso.

"Io come cittadina savonese mi sento in dovere di ringraziarla Colonnello, Savona sarà sempre riconoscente per questo gesto, noi la aspettiamo a braccia aperte. Con immenso immenso affetto, grazie" la chiosa del post.

Il tenente colonnello Ciuffolini si trasferirà a Bologna al quinto reggimento del battaglione Emilia Romagna come aiutante maggiore (leggi QUI).