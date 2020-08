Il tenente colonnello dei carabinieri Alessandro Ciuffolini si "congeda" da Savona: si trasferisce a Bologna al V Reggimento Emilia Romagna

"Mi dispiace lasciare Savona e la Liguria, il mio secondo figlio è nato a Genova, mi sono sposato a Zoagli, ho trovato tanti amici. È veramente casa, ci sono stato 10 anni tra qua e Genova".

Il tenente colonnello dei carabinieri di Savona al comando del reparto operativo provinciale da 5 anni quest'oggi si è congedato in quanto da settembre si trasferirà a Bologna al quinto reggimento del battaglione Emilia Romagna come aiutante maggiore.

"Organizzerò i servizi di ordine pubblico e sarà un ritorno proprio alle origini. Ritorno infatti nella prima sede di servizio e ritroverò colleghi a distanza di 27 anni. Sarà piacevole ritornare là, ci sono stato benissimo all'epoca e mi piace l'idea di vedere qualcosa di diverso già visto" spiega Ciuffolini che si trasferirà insieme alla moglie e ai suoi due figli.

"Stamattina mi sono messo a guardare i tanti ritagli dei giornali che mi riguardavano, non c'e n'è una in particolare di operazione, sono state tutte importanti: dalle rapine, i finti matrimoni, le sostanze stupefacenti sequestrate. Ho trovato un ambiente sanissimo di gente per bene che sa fare il suo compito, l'arma dei carabinieri è una grande famiglia, ho sempre prediletto il noi prima dell'io" ha continuato con commozione il tenente colonnello.

"Abbiamo passato il periodo del Covid organizzandoci e garantendo tutte le attività. Un nostro collega non è stato bene per il Coronavirus ed era come se non stessimo bene neanche noi" ha proseguito Ciuffolini.

Un pensiero finale è andato ai tre comandanti provinciali che si sono succeduti durante il suo periodo savonese (Alessandro Parisi, Dionisio De Masi e Federico Reginato): "Ho conosciuto tre comandanti provinciali a Savona e sono stato benissimo con tutti e tre, persone di livello, capaci di creare gruppo e di stare insieme a noi, non hanno mai imposto la loro figura ma l'hanno fatta capire, loro meritano uno spazio nel mio cuore. Se mi piacerebbe tornare a Savona da comandante? Me lo auguro, se il comando generale vorrà questo molto volentieri".

Al suo posto arriverà il Tenente colonnello del nucleo investigativo di Milano che dirigerà il reparto operativo.