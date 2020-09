Provincia, lavori di adeguamento nelle palestre. Bonasera: "Grande capacità e grande attenzione verso il patrimonio pubblico"

"La carenza di spazi per svolgere le attività sportive nelle diverse discipline, da parte delle varie società, è stata sempre sopperita grazie all’aiuto anche delle strutture come le palestre degli Istituti secondari della nostra Provincia". Così Francesco Bonasera, vice presidente della Provincia nonché consigliere delegato alla Edilizia Scolastica.

"La normativa ci ha consentito, in alcuni casi, di procedere alla programmazione e alla realizzazione dell’adeguamento alla prevenzione incendi alla sola palestra, indipendentemente dalla realizzazione complessiva che peraltro, per quegli istituti non ancora adeguati, è in programma con la richiesta dei finanziamenti dedicati al MIUR - prosegue Bonasera - L'adeguamento complessivo alla prevenzione incendi di tutti gli istituti scolastici è stato differito al 31/12/2021 (Legge 8 agosto 2019 n.81) ma detta proroga non riguardava le sole palestre in uso alle scuole ed utilizzate per attività esterne. Da qui la necessità di adeguare detti spazi, secondo le previsioni del DPR 151 2011, affinché gli stessi potessero essere utilizzati anche dalle società sportive".

"In questi giorni, con i miei uffici, abbiamo voluto informare i Dirigenti scolastici interessati, assicurandoli che l’emergenza Covid va fatta rispettare anche per le società sportive che utilizzano le strutture. Da qui la formulazione sia di un protocollo sicurezza, per prevenzione incendi, che di uno dedicato all’emergenza sanitaria, nei quali sono stati definiti gli obblighi che sono a carico degli utilizzatori delle palestre. Per la prevenzione della diffusione del Covid 19 si chiede, ad esempio, ai responsabili delle organizzazioni sportive di evitare condizioni di assembramento anche negli spogliatoi, di evitare l'utilizzo delle docce, di riporre gli oggetti personali ed indumenti in borse personali, di utilizzare dispenser con prodotti igienizzanti, etc. Ho disposto anche di acquistare l’attrezzatura per igienizzare i locali" continua ancora il vice presidente provinciale.

"La mappa e le spese affrontate per consentire l’utilizzo esterno delle palestre, è la seguente: a Savona (palestre plesso Via Alla Rocca spesa complessiva € 73.000; palestra Istituto Secondario Superiore Boselli-Alberti € 140.000; palestra Liceo Scientifico Grassi € 50.000), a Cairo Montenotte (palestra Istituto Secondario Superiore Patetta € 580.000, l'investimento ha riguardato l'adeguamento della prevenzione incendi dell'intero istituto.), a Loano (palestra Istituto Secondario Superiore Falcone € 50.000). Per quest’ultimo impianto abbiamo in corso convenzione con il Comune di Loano che gestirà direttamente le concessioni alle società sportive. Rimane ancora la struttura di Varazze che verrà concesso in uso al Comune direttamente".

"L’utilizzo esterno, prosegue Bonasera, decorrerà dal prossimo ottobre. Un lavoro difficile ma importante che ho avuto il piacere di seguire e programmare insieme a tecnici della Provincia, di grande capacità e di grande attenzione verso il patrimonio pubblico" conclude infine Franco Bonasera.