Brunetto (Lega) con l'ex ministro Locatelli: "Sostegno alla disabilità" (FOTO)

Ieri pomeriggio Brunello Brunetto, candidato alle elezioni regionali della Liguria per la Lega, ha incontrato a Loano l'ex Ministro per la Famiglia e la disabilità Alessandra Locatelli, l'onorevole Sara Foscolo, il vicesindaco Luca Lettieri ed i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato del territorio.



“Insieme abbiamo visitato Villa Amico, l'edificio situato in viale Silvio Amico a Loano in cui le associazioni Dopodomani Onlus e Adso Savona Onlus stanno realizzando una struttura in grado di dare un futuro ai nostri ragazzi affetti da disabilità - ha spiegato Brunello - L'ex Ministro Alessandra Locatelli è laureata in sociologia ed è un'educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica, quindi più che un incontro politico è stato un incontro tra tecnici. Sono molto soddisfatto del nostro scambio di idee”.



“Il settore dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone diversamente abili è molto importante. I portatori di disabilità hanno esigenze particolari ed è quindi occorre dedicare loro 'cure' altrettanto particolari. Associazioni come Dopodomani Onlus e Adso Savona Onlus sono ogni giorno in prima linea per dare loro sostegno, ma è necessario che le istituzioni (come le Regioni) instaurino con queste realtà e con le famiglie un rapporto ancora più diretto. Per questo motivo, se avrò la fortuna di essere eletto in Regione, mi impegnerò affinché venga istituito un assessorato alla disabilità” ha infine concluso il candidato alle elezioni regionali della Liguria per la Lega.