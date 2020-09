Ragazza investita in centro ad Alassio: trasportata al Santa Corona con un trauma cranico

Incidente, poco prima delle 14 di oggi, in via Don Giovanni Bosco ad Alassio, quasi di fronte all'omonimo istituto scolastico e al vicino supermercato Carrefour.

Una giovane donna è stata investita mentre attraversava la strada. Fortunatamente non gravi le sue condizioni: ha riportato un lieve trauma cranico nell'impatto con il suolo ed è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca Andora e il personale dell'automedica 118.

Durante e immediatamente dopo le operazioni di soccorso, gli agenti di Polizia locale del Comune di Alassio hanno regolato la viabilità a senso unico alternato, senza particolari disagi al traffico.