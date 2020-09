Guasto alla condotta del Roya 1 a Imperia, il sindaco di Andora Demichelis: "Autobotte della Protezione Civile a dispozione degli abitanti di Rollo"

"L'autobotte della Protezione Civile è già a dispozione degli abitanti di Rollo qualora la rottura della conduttura dell'acquedotto di Imperia provocasse un'interruzione della fornitura d'acqua nella borgata". Così Mauro Demichelis, sindaco di Andora, in seguito al guasto alla condotta del Roya 1 a Imperia, che ha obbligato alla chiusura dell’acqua a Sanremo in zona Capo Verde, per consentire la riparazione in sicurezza (leggi QUI).

L’interruzione di Capo Verde ha creato ripercussioni alle condutture idriche in buona parte dell'imperiese e nel ponente savonese.

"Rivieracqua ha provveduto a collegare l'abitato ai pozzi di Andora, ma siamo pronti ad ogni evenienza" ha concluso Demichelis.