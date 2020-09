Giornata nel savonese per l'onorevole Fiano (PD). Arboscello: "Si è parlato di lavoro, ambiente e commercio"

Una giornata in visita nella Provincia di Savona con l’onorevole Fiano.

Roberto Arboscello ha accompagnato l’esponente Dem prima in un pranzo a Vado, con i militanti e gli esponenti del Partito Democratico locale per un bel momento di comunità. A seguire si è entrati nei temi caldi per il territorio: si è parlato di lavoro e ambiente alla Transmare Srl, insieme al Direttore dell'Unione Industriali di Savona. C’è stato poi tempo anche per la visita con la chiatta della piattaforma porta container nella rada del Porto di Vado Ligure.