Lavoro, Berrino su progetto Pascal: "Grande successo dell'iniziativa, ancora disponibili cento posti"

Dal monitoraggio effettuato ad oggi si evince che, a fronte della prima assegnazione di budget pari a euro 4 milioni di euro, sono stati avviati l’87% dei percorsi attivabili e sono ancora disponibili il 13% dei posti presso gli enti assegnatari.

Lo comunica l'assessorato al Lavoro e alle Politiche attive dell'Occupazione di Regione Liguria in riferimento al progetto Pascal (Politiche Attive per lo Sviluppo delle Competenze e del Lavoro) che prevede percorsi di reimpiego rivolti ai lavoratori in cerca di occupazione con più di 30 anni di età in carico ai Centri per l’Impiego.

“Sono molto soddisfatto: si tratta di un grande successo dell'iniziativa. Segnalo che, in riferimento ai percorsi totali previsti, 828 sono i percorsi già avviati e sono ancora 100 i posti disponibili di cui 58 su Genova, 38 su Imperia e 2 su La Spezia e Savona”, dichiara Gianni Berrino.