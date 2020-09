Scuole, Olivieri (presidente Provincia): "Come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo tenere una posizione di ragionamento"

"Sono sinceramente confuso da questa situazione. Prima di assumere decisioni contrastanti con la linea di percorso ragionato e ponderato da chi ha tutti gli elementi, invito tutti i colleghi a riflettere.

Cosi commenta Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, in merito alla questione scuole. Un riferimento nemmeno tanto velato alla decisione da parte del sindaco di Albenga di firmare (pare) un'ordinanza per far slittare l'inizio al 24 settembre (LEGGI ARTICOLO).

"Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di tenere una posizione di ragionamento - prosegue - Stiamo lavorando da tutta l'estate con interventi di urgenza per rendere le nostre scuole coerenti con le normative Covid-19. Cosi come per quanto riguarda tutto il sistema di trasporto con TPL Linea.

"Non capisco questo atteggiamento il martedì prima dell'apertura tanto attesa dal sistema e senza elementi sanitari differenti" conclude Olivieri.