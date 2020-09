Toti visita la Piaggio Aerospace di Villanova: "Guardiamo con ottimismo alla fine di questa positiva esperienza commissariale"

"Siamo alla fine di un'esperienza commissariale che si è rivelata positiva per il rilancio dell'azienda. Le commesse ci sono e sono sufficienti a garantire ottimismo sul breve periodo. Speriamo, con una nuova proprietà, di poterlo trasformare in ottimismo sul lungo periodo. In ogni caso, chiunque venga eletto, la Regione ci sarà sempre" commenta Toti.

Soddisfazione per l'incontro espressa anche dal commissario straordinario Vincenzo Nicastro, che confida in una nuova proprietà entro il 2021.

Al termine dell'incontro, da parte di Toti, anche un pensiero ai giornalisti relativo ai sindaci che annunciano di voler posticipare l'apertura delle scuole: "Abbiamo fatto di tutto, come Regione, per fissare una data di ripartenza in massima sicurezza. Non capisco il senso di una simile decisione".