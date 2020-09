Niente scuola ad Albenga dal 14 al 23 settembre: dopo le prime ipotesi c'è l'ordinanza del Comune

Ieri, su Savonanews, abbiamo dato notizia della volontà del sindaco Riccardo Tomatis di rinviare l'apertura delle scuole.

"I lavori sulle nostre scuole sono stati eseguiti tempestivamente e saranno consegnati prima inizio anno scolastico - aveva affermato il primo cittadino ingauno - ma mancano i tempi per igienizzare i locali e disporre i nuovi banchi che al momento non sono ancora arrivati. Ciò mette in difficoltà dirigenti scolastici e per pochi giorni di scuola non si può mettere a repentaglio salute ragazzi" (leggi QUI).

Quella che ieri era un'ipotesi al vaglio del Comune, oggi è diventata un'ordinanza, valevole per gli Istituti Comprensivi Albenga 1 (plessi di via degli Orti, Don Barbera, San Fedele, Bastia, Vadino, Campochiesa, Carenda e plesso delle Mameli) e Albenga 2 (Campolau e tutti i plessi di Leca).

Nel testo si ordina la sospensione di tutte le attività didattiche, in tutte le scuole di ogni ordine e grado facenti capo a questi due istituti comprensivi, da lunedì 14 settembre a mercoledì 23 settembre entrambi compresi.

L'ordinanza è stata trasmessa, oltre naturalmente alle dirigenze dei due istituti, all'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale e, per conoscenza, al corpo di Polizia Locale di Albenga, al Comando dei Carabinieri di Albenga e al Commissariato di Polizia di Alassio.