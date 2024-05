Elezioni Albenga, Riccardo Tomatis: "Sulle barriere architettoniche fondamentale la programmazione"

"L'attenzione al sociale e al tema dell'inclusione posta dell'Amministrazione Tomatis negli ultimi anni si evince anche dagli interventi strutturali. In tal senso il Comune ha dato vita al P.E.B.A (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) per rendere Albenga più accessibile per tutti". Lo affermano dalla Lista Tomatis Sindaco, candidata alle prossime elezioni comunali ingaune dell'8 e 9 giugno.