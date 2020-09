Animal House: un locale tutto nuovo nel centro storico di Albenga

Si chiama Animal House il nuovo locale che va a impreziosire il centro storico di Albenga. Siamo nel cuore di via Torlaro ed è impossibile non notare Animal House: salta subito agli occhi, a cominciare dalla bellezza dell’insegna dipinta a mano sulla vetrina e proseguendo con il pavimento in legno appartenuto a una antica baita, i quadri di pop art e di arte contemporanea alle pareti, i punti luce con moderni lampadari di design.

Un locale che cattura il cuore fin da subito con il suo stile, la sua eleganza, la sua originalità, il tutto curato con sapiente maestria da Interno Uno design di Albenga. Accanto al maxischermo domina la scena un manifesto originale del film “Animal House”. Commentano i proprietari del locale: “Abbiamo voluto con il nome del locale rendere omaggio a questo film e al suo protagonista John Belushi, due veri miti della nostra adolescenza”.

Ed è così, parlando di cinema e di arti figurative, che con i tre fondatori Riccardo Pollio, Alessandro Scrigna e Massimo Monfasani, ci ritroviamo a ricostruire la storia di questo nuovo locale. Ci spiegano: “Volevamo lanciare un tipo di proposta che nel nostro comprensorio non c’era. Un locale nel quale assaporare prodotti genuini, affettati, formaggi, aperitivi, birre e cocktail, in un clima sereno, accogliente, adatto a tutti: giovani, famiglie, gruppi di amici di tutte le età. È possibile guardare le partite del campionato di calcio e delle maggiori coppe europee nel nome dell’amicizia, del reciproco rispetto, del buon vicinato”.

Commentano ancora i tre soci: “Siamo veramente orgogliosi di avere aperto qui, in via Torlaro, che si sta affermando come ‘la Via del Gusto’ albenganese: ci sono ristoranti, una farinata storica che vengono ad assaggiare fin dagli USA, bar, pizzerie e adesso ci siamo anche noi”. Rispetto, tranquillità, amore per le eccellenze del territorio e qualità del prodotto sono le parole chiave alla base di Animal House. “Il pane e la focaccia che serviamo con i nostri stuzzichini sono prodotti dal forno Zio Pagnotta, che si trova proprio di fronte a noi. Gli affettati e i formaggi sono il frutto del lavoro di microaziende che lavorano come un tempo, che abbiamo cercato e selezionato in Italia per ritrovare quei sapori sinceri che avevamo in mente. Abbiamo la birra alla spina Forst, un’eccellenza italiana, affiancata da birre in bottiglia di microbirrifici locali e per gli amanti del vino abbiamo una vasta cantina di proposte della zona e non, dal fermo alle bollicine. Anche per il pulled pork ci siamo rivolti a un artigiano del BBQ che cura la cottura secondo un gusto più affine al palato italiano. Il pulled pork infatti nasce negli USA, ma noi abbiamo privilegiato un sapore all’italiana, più delicato. Vogliamo far conoscere le nostre peculiarità italiane, far lavorare i nostri territori, crediamo fermamente in un’economia basata sull’interscambio e la condivisione di energie positive”.

E mentre ci facciamo guidare dai tre soci attraverso la storia di questa affascinante avventura, iniziata con una lunga ristrutturazione del locale e culminata il 31 agosto 2020 con l’inaugurazione, assaporiamo alcune delle specialità perfettamente presentate. La birra è mantenuta stabile tra 3° e 6° C, la refrigerazione e la spillatura rendono la birra che si può sorseggiare da Animal House dissetante, beverina, che si gusta con immenso piacere e mantiene inalterati gusto e profumo. Il pulled pork è un tripudio di sapori che accarezzano il palato mentre le carni si sciolgono in bocca; gli affettati ci riportano, come nella narrazione di una “madeleine” proustiana, a gioiosi ricordi di gusti che temevamo scomparsi e dimenticati. Per guidare la clientela nella scelta, basta sfogliare i bellissimi menù curati nella veste grafica da Consuelo Ielo.

Il locale è giovanissimo, ma i progetti sono tanti: attualmente l’apertura è dalle 18:30 all’una di notte circa, una fascia oraria perfetta dall’aperitivo al dopocena, ma con l’arrivo della stagione autunnale arriveranno anche un’apertura dalle 11 alle 15 per una pausa pranzo rivolta a studenti e lavoratori ed eventi a tema con degustazioni, come la strepitosa porchetta al giovedì.

Animal House – via Torlaro, 26 – Albenga – Tel. 0182 020679 – Facebook: https://www.facebook.com/Animalhousealbenga-101001128348107