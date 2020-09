Messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta, Mai: "Sindaco di Albenga si prende meriti che non ha"

Stefano Mai risponde alle dichiarazioni del Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, a riguardo dei lavori di messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta.

"Tomatis si vuole prendere meriti che non ha. Se non fosse stato per le categorie agricole, non saremmo riusciti nemmeno a finanziare il primo lotto dei lavori. Non è riuscito a preparare un progetto per ottenere tutti i fondi dal PSR disponibili e ora vuole fare lo scarica barile incolpando altri della sua mala gestione del comune di Albenga" commenta Mai.

"Comprendo che non voglia far sapere che Regione Liguria ha il merito di questi lavori che metteranno in sicurezza, dopo anni, una zona importante del nostro territorio. Tuttavia queste polemiche non lo porteranno da nessuna parte. Pensi piuttosto a preparare i progetti per il secondo lotto. Parla tanto ma a oggi non ha ancora fatto nulla".

"Voglio ricordare che per tre volte il comune di Albenga non è stato in grado di intervenire sull'argine di Bastia e quindi come Regione ci siamo sostituiti al Comune ed entro il mese di settembre verranno assegnati lavori. Anche per la difesa a mare i fondi sono arrivati grazie a Regione Liguria. Idue milioni e mezzo dedicato alla difesa costiera li abbiamo stanzati come Regione e derivano dai fondi per le mareggiate 2018 che a suo tempo stanzio' il governo con l'allora vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini".

"Persino per la pesca abbiamo finanziato diversi interventi attraverso i fondi Feamp. Tomatis parla molto ma i fatti lo smentiscono. Albenga non ha mai ottenuto così tanti fondi come in questi ultimi cinque anni. E il merito non è certo suo" conclude Mai.