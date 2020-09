Messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta, nuova replica di Mai a Tomatis: "Dispiace amaramente che il sindaco di Albenga disconosca il lavoro che ho fatto"

Nuova replica di Stefano Mai alle dichiarazioni del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, riguardanti i lavori di messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta.

"Dispiace proprio, amaramente, che il sindaco di Albenga, Tomatis, disconosca il lavoro che ho fatto per la messa in sicurezza dei rii Carendetta e Fasceo, però comprendo la sua posizione infastidita - le parole di Mai - Tanto è vero che non voleva neppure far sapere alla cittadinanza che il progetto era finanziato dal PSR, visto che non aveva posizionato il cartello di cantiere. Finanziamento al 100% che comprende anche le spese tecniche. E vorrei ricordare, ove il sindaco non lo sapesse, che il PSR non è formato solamente da fondi europei, ma anche da fondi regionali, e per l'esattezza da 54 milioni. Apprezzo molto il lavoro degli uffici, sia comunali, sia regionali, che si sono dedicati a questo progetto ma credo che le indicazioni politiche da parte dell'amministrazione di Albenga, non siano state esattamente puntuali. Purtroppo ho visto molto disinteresse. Poteva partecipare a un bando per ottenere 4 milioni invece ha presentato un progetto da poco più di 2 milioni. Evidentemente la messa in sicurezza dei rii non è una priorità per l'Amministrazione".