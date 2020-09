Lega, oggi il segretario della Lega Liguria Rixi alla gazebata "Porti chiusi, scuole aperte"

Oggi il deputato della Lega e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi parteciperà alla gazebata, organizzata in tutta Italia dalla Lega, dal titolo "Porti chiusi, scuole aperte".

Di mattina sarà alle 10 a Massa Centro in Toscana, poi in provincia della Spezia alle 11.30 a Sarzana in piazza Luni e alle 13 a Borghetto Vara in via XXIV Maggio. Nel pomeriggio, alle 15 sarà a Sestri Levante in piazza Sant'Antonio, alle 16 a Chiavari in piazza Mazzini e alle 16.45 a Cicagna in piazza Caduti d'Italia. In serata, alle 19 parteciperà al dibattito, a Genova, a Villa Chiossone, in corso Italia 10, dal titolo "Quello che Bruxelles non dicono".

Saranno presenti il deputato e segretario Lega Liguria, Edoardo Rixi, il capodelegazione Lega al Parlamento Europeo Marco Campomenosi e il presidente di Identità e Democrazia al Parlamento Europeo, Marco Zanni. Interverranno anche il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.