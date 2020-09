Sanità, Niero (Pd): "No al modello lombardo, serve un piano per la medicina territoriale"

"Il nostro modello di sanità si contrappone in modo netto a quello proposto in questi cinque anni dal centrodestra. Siamo per tutti e quattro i plessi ospedalieri pubblici (Albenga, Pietra Ligure, Savona e Cairo Montenotte), necessari perché abbiamo una rete stradale limitante che ci impone la presenza di più strutture ospedaliere: non possiamo fare 50 km con un malato in una situazione di emergenza". Così Massimo Niero, candidato del Pd alle prossime elezioni regionali.

"Il modello lombardo, fallimentare altrove, lo è ancora di più in Liguria e nel savonese - prosegue Niero - abbiamo bisogno di un’altra programmazione sanitaria e di investimenti veri che riguardano anche il personale medico e paramedico, specialistico e non… Poi è necessario costruire una rete di medicina territoriale (fatta di ambulatori, consultori, centri salute, medicina domiciliare, laboratori…), un cuscinetto sanitario attorno agli ospedali che serva a filtrare i pazienti secondo le esigenze, evitando di mandare in ospedale persone che non ne hanno strettamente bisogno: è possibile curarsi a casa con un costo inferiore e un minore disagio per il paziente medesimo".

"Questa medicina di territorio è necessaria in Liguria e nel savonese, la regione più anziana d’Italia, in cui sono presenti tanti pazienti anziani e cronici: in questo modo tutti saranno curati e in maniera migliore, avremo una razionalizzazione dei costi efficace e una fortissima riduzione delle liste d’attesa. Anziché investire in carrozzoni e burocrazie, come è stato con il caso dell’agenzia Alisa, il nostro programma prevede interventi mirati a livello territoriale, con personale adeguato e in grado di garantire una assistenza sanitaria di massima qualità, mantenendo al tempo stesso gli ospedali e la nostra sanità pubblica" conclude infine il candidato del Pd.