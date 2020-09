Controlli carabinieri Compagnia di Albenga: 5 arresti e 12 denunce

I carabinieri di Albenga in collaborazione con tutte le stazioni della Compagnia nel weekend appena trascorso hanno svolto una serie di servizi di controllo del territorio con numerosi posti di blocco e di controllo. In azione anche la componente operativa con uomini in borghese. Sono stati controllati i caselli autostradali, i parchi e le zone dello spaccio. Particolare attenzione è stata rivolta agli autobus della R.T. soprattutto riguardo la linea 40 e al rispetto delle norme anti COVD.

Sono stati controllati tutti i pregiudicati sottoposti a misure alternative alla detenzione domiciliare al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. Il bilancio e imponente: 250 persone identificate, 5 arrestate, 12 denunciate. Numerose sanzioni per mancato uso della mascherina protettiva.

Nell’ambito della lotta allo spaccio e alla detenzione di droga sono state denunciate tre persone e segnalate alla prefettura 10 assuntori. Sono stati sequestrati complessivamente 50 grammi di cocaina, 2 etti di hashish e 5 grammi di eroina. In particolare durante un posto di blocco nei pressi del casello di Albenga la Radiomobile ha fermato un cittadino romeno 30enne, barista, residente ad Albisola. L’uomo è apparso molto nervoso quindi è stato sottoposto a perquisizione. In una scatola di biscotti nascosta sotto al sedile i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina avvolti in un involucro di cellophane, sicuramente destinati al mercato ingauno. L’uomo è stato accompagnato in caserma e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

A Loano, nei pressi di via per Pineland, i militari della Stazione hanno fermato un loanese di 20 anni. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. E’ stato quindi accompagnato in caserma e segnalato alla Prefettura per detenzione di droga ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 309/90. Ancora a Albenga, nei pressi della stazione ferroviaria, la pattuglia della Radiomobile ha fermato un cameriere alassino di 36 anni. Anche in questo caso a tradire il ragazzo è stato l’atteggiamento troppo nervoso durante il controllo. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un blister contenente 3 grammi di eroina. La droga è stata sequestrata e l’uomo, condotto in caserma, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti.

Sempre ad Albenga, durante un servizio sul lungo Centa volto a prevenire i furti e i danneggiamenti sulle auto in sosta, la Radiomobile ha fermato un egiziano di 30 anni, residente a Taggia, che si aggirava tra i veicoli parcheggiati. Subito bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Anche in questo caso l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e segnalato alla prefettura per detenzione di droga ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

L’intensificazione dei controlli ai sottoposti a misure alternative alla detenzione in carcere ha portato all’arresto di cinque persone (tre ad Albenga, uno a Toirano e uno a Boissano) da parte dei carabinieri delle Stazioni di Albenga, Loano e Borghetto S.S. Sono tutte state raggiunte da un provvedimento di inasprimento della misura con la conseguente traduzione in carcere, emesso dal Giudice a seguito della segnalazione dei carabinieri. Questo tipo di controlli è molto importante perché viene svolto su persone che ottengono un beneficio, potendo scontare la pena o la misura cautelare ai domiciliari, oppure sono sottoposti all’obbligo di dimora in un comune o all’obbligo di firma in caserma invece di stare in carcere.

I controlli sul crimine diffuso concentrati particolarmente sui giardini di piazza Europa, il lungo Centa e via Pontelungo ad Albenga, l’area della Stazione Ferroviaria di Loano, l’area T1 di Ceriale e il centro di Borghetto S.S., Pietra Ligure e Finale Ligure, hanno consentito di identificare numerosi pregiudicati e denunciarne 4 per furto e danneggiamenti.

Numerosi sono stati gli esercizi pubblici controllati al fine di verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del virus COVID-19. Sono state multate sette persone per mancato uso della mascherina ed è stato sanzionato il titolar di un locale pubblico che serviva i clienti senza indossare le protezioni.

Infine è stata rivolta particolare attenzione agli autobus della R.T, controllati sia alle fermate che in maniera “volante”. La linea 40 ha visto più volte salire i militari a bordo per verificare il rispetto dell’uso della mascherine. I tutte le occasioni sono stati contattati i conducenti per verificare eventuali criticità.