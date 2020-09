Conservate correttamente i vostri pneumatici invernali?

Molti automobilisti utilizzano per lo stoccaggio appositi box messi a disposizione da gommisti o ricambisti, molti sono però anche quelli che, avendo a disposizione un garage, preferiscono gestirli in autonomia.

Evitate posizioni di passaggio frequente, evitate di sistemarli in prossimità di oggetti metallici o vetri, potrebbero danneggiarli.

Questi ultimi dovranno seguire alcune semplici ma fondamentali regole. Come prima cosa bisogna disporre di spazi adatti, lontani da umidità, calore, luce diretta.

In questo caso non è possibile riporli in orizzontale poiché potrebbe deformarsi il cerchione.