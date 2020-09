Andora, continuano i progetti a sostegno delle famiglie in difficoltà

"Il comune rimane vicino alle persone, soprattutto a quelle più fragili e maggiormente in difficoltà, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per dispensare un aiuto concreto nelle spese del vivere quotidiano, continuando ad erogare anche i buoni spesa alimentari" conclude l'assessore Lanfredi.

In questi giorni, con l'apertura di un nuovo bando, il comune ha deciso di finanziare un altro fondo di tutela per il pagamento di gas e luce al quale è possibile accedere presentando apposita domanda fino al 2 ottobre. Con cui verranno concessi aiuti per le spese relative alle utenze domestiche. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina delle Politiche Sociali sul sito del comune di Andora e scaricare il bando e l'istanza.