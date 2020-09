Tre incendi di canneti e sterpaglie nel pomeriggio odierno in provincia di Savona.

Il primo si è verificato nel comune di Toirano, poco distante dal ponte medievale. Il secondo ad Albisola Superiore in via Ciamea. L'ultimo in regione San Clemente ad Albenga.

In tutti e tre i casi sono intervenuti i vigili del fuoco.