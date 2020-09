Rubavano merce dai corrieri in consegna: due cileni fermati sulla A10 poco prima di Savona

Due cileni di 27 e 38 anni sono stati denunciati per furto dagli agenti del Commissariato di Sanremo. I due, infatti, si erano finti corrieri per rubare della merce che, un vero corriere stava consegnando alcuni negozi di via Matteotti.

Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato hanno ricostruito la vicenda con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza comunali e sono riusciti, nel giro di pochi minuti, a scovare i due che, dalle 9.30 erano alla ricerca di corrieri da derubare.

Questo il modus operandi: uno si avvicinava al corriere per poi seguirlo fino alla consegna dei pacchi nei vari esercizi commerciali con fare indifferente, mentre l’altro in modo scaltro e fulmineo munito di un proprio carrellino si introduceva nei furgoni per poi uscirne con i pacchi rimasti ancora a bordo del mezzo per la futura consegna che venivo caricati nel proprio mezzo. Quando il corriere stava per terminare la consegna, quello incaricato a seguirlo avvertiva l’altro complice con una radiolina comunicandogli di andare via con la refurtiva.

Durante la mattinata, i due autori del reato hanno tentato vari colpi sempre con le stesse modalità fino a portare a segno due furti a due diversi corrieri, rubando merce destinata a circa sei esercizi commerciali di capi di abbigliamento di lusso e negozi di intimo di note case italiane.

I due sono stati fermati mentre imboccavano l’Aurelia bis, dove si è svolto un rocambolesco inseguimento della Polizia terminato in autostrada, pochi chilometri prima del casello autostradale di Savona, dove i due venivano bloccati con il furgone carico di merce rubata.

I due sono O.C.A.A. di 38 anni, autore seriale di furto di merci a bordo di corrieri e altri furti, e S.J.B. di 27. Quest’ultimo è stasto anche multato per guida senza patente. Tutta la merce è stata restituita ai due corrieri derubati e il veicolo posto sotto sequestro. I due sono anche stati allontanati da Sanremo con l’emissione di un foglio di via obbligatorio a firma del Questore di Imperia.