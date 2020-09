Degrado a Legino, un residente: "Anche noi paghiamo le tasse. Ci sentiamo abbandonati"

"Ormai qui a Legino la situazione è diventata insostenibile e inaccettabile. Buche nella strada pericolose per chi viaggia specialmente in motorino, spazzatura ovunque e macchine abbandonate come se ci fosse una discarica". Questo il grido di dolore da parte di Federico, residente nel quartiere di Savona.

"Mi domando dove siano le istituzioni preposte al mantenimento del decoro di una città che già soffre per la cattiva educazione di alcuni suoi abitanti. Seppur siamo periferia facciamo sempre parte di Savona e anche Legino ha diritto al decoro e all'attenzione dei problemi di periferia".

"Noi leginesi ci auguriamo che vengano presi provvedimenti urgenti alla rimozione delle macchine abbandonate, alla pulizia stradale e relativo assestamento del manto stradale, perché in fin dei conti, anche noi contribuiamo pagando regolarmente le tasse" conclude.