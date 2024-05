Il 18 maggio la rete di Slow Food in Italia celebra lo Slow Food Day.

La Condotta Albenga, Finale e Alassio propone un Laboratorio del Gusto presso l’Azienda Cornus al Santuario di Rezzo sabato 18 maggio dalle ore 9:30 alle ore 16.

"Roberto Martini è un giovane appassionato del mondo del formaggio e si è formato in Trentino in Val di Fassa, da ottobre del 2022 con Giulia Zappa porta la sua esperienza a Rezzo e avvia l’Agrilocanda Cornus. Alleva mucche di Razza Cabannina le piccole mucche tipiche della nostra regione e presidio Slow Food - spiegano dalla condotta - Scopriremo l’importanza dei prati stabili e dei pascoli, visiteremo la stalla e il caseificio, approfondiremo la conoscenza del magico mondo del formaggio e pranzeremo nell’Agrilocanda".

"Il costo della giornata è di 25 euro - concludono da Slow Food - Comunicateci il vostro luogo di partenza così, se possibile, da diminuire il numero delle auto. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme lo Slow Food Day e per ricordare che non siamo consumatori ma persone che scelgono consapevolmente con l’obiettivo di creare una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura".

Per ulteriori informazioni o prenotazioni contattare Miranda al 3393054033.