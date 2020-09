Coronavirus: 84 nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore

Cresce il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono 84 secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero, a fronte di 2049 tamponi effettuati.

In provincia di Imperia 4 i nuovi positivi, di cui 1 da contatto con caso confermato e 3 da attività di screening; in Asl 2 (Savona) 3, 1 da contatto con caso confermato e 2 da attività screening; Asl 3 (Genova) sono 46, 32 da contatti con caso confermato, 1 da rientro dall'estero e 13 da attività screening; Asl 5 (La Spezia) sono 31, 21 da contatto con caso confermato e 10 da attività di screening.

"Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone" - sottolineano dalla Regione.

A livello regionale si registrano tre donne decedute, di 96 anni (il 18 settembre), 90 e 83 anni (il 20 settembre), si trovavano ricoverate presso l'Ospedale di Sarzana ed erano residenti a La Spezia. Totale tamponi effettuati: 284,175 (+2.049)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.492 (+84)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.667 (-6)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 10.825 (+91)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.774 (+62)

Casi per provincia di residenza

Imperia 143 (-)

Savona 207 (-)

Genova 1.115 (+40)

La Spezia 1006 (+18)

Residenti fuori regione o estero 95 (-1)

Altro 0 in fase di verifica 208 (+5)

Totale 2.774 (+62)

Ospedalizzati: 151 (-5) , 15 in terapia intensiva

Asl 1 - 11 (+1) nessuno in terapia

Asl 2 - 9 (+1) | 2 in terapia

Policlinico San Martino - 19 (-3) | 7 in terapia

Galliera - 21 (+4) | nessuno in terapia

Gaslini - 7 (-2) | nessuno in terapia

Asl 3 Villa Scassi 2 (-1) | nessuno in terapia

Asl 4 - 3 (-) | nessuno in terapia

Asl 5 - 79 (-5) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.310 (+33)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.127 (+20)

Deceduti: 1.591 (+3)