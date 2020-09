Il progetto occupazionale "Garanzia Giovani" approda nelle Pubbliche Assistenze della Val Bormida

Annunciano con un comunicato congiunto le Pubbliche Assistenze della Val Bormida: "Per i giovani liguri dai 15 ai 29 anni ci sarà presto l'opportunità di aderire al progetto occupazionale di Garanzia Giovani.

Potranno partecipare ragazzi non iscritti ad alcun corso di studi o di formazione professionale e non occupati in lavori subordinati con un reddito superiore a 8145€ annui o in lavori autonomi con un reddito superiore a 4800 euro annui.

È possibile informarsi o aderire sul sito di riferimento https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-liguria/garanzia-giovani.html oppure presso gli uffici di collocamento Valbormida.

Come PA valbormidesi chiediamo ai maggiorenni interessati di prestare particolare attenzione alla Misura 6, progetto di Servizio Civile Regionale che prevede un modulo formativo introduttivo di 30 ore e un'occupazione di 6 mesi con un'indennità di 433,80 euro mensili e che permetterebbe loro di darci un prezioso aiuto nelle attività quotidiane di soccorso e di assistenza sanitaria acquisendo competenze importantissime e formative in ogni campo come quelle di protezione civile, primo soccorso sanitario, problem solving, lavoro in team o sotto pressione, sensibilità e comunicazione.

Sarà inoltre una buona occasione per contribuire concretamente ad aiutare le persone bisognose con elevato ritorno sociale e di appagamento personale".