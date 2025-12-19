Savona, supermercato e negozi al posto di AutoLiguria: la giunta frena sulla convenzione, si valutano nuove prescrizioni

La Giunta comunale savonese ha deciso di sospendere temporaneamente l’approvazione della convenzione urbanistica legata al progetto per la realizzazione di una struttura commerciale di medie dimensioni in via Nizza.

La scelta è stata motivata dalla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutare indicazioni specifiche aggiuntive, pur tenendo ferma l’istruttoria tecnica già svolta dagli uffici comunali.

La convenzione in esame riguarda in particolare le opere di urbanizzazione connesse all’intervento, che prevedono la realizzazione di un parcheggio pubblico da 160 posti.

Il progetto, presentato dalla società De Filippi & Ing. Reyneri srl, prevede la trasformazione dell’attuale area occupata da AutoLiguria e Iveco in una media struttura di vendita, affiancata da un pubblico esercizio e da un esercizio di vicinato. Per rendere possibile l’intervento viene applicata la legge regionale 49 del 2009, una normativa che consente di superare le disposizioni comunali: su questo aspetto, quindi, l’Amministrazione non ha margini di intervento diretto. Resta però obbligatoria la sottoscrizione di una convenzione urbanistica per definire le cosiddette “dotazioni pubbliche”, cioè gli spazi e i servizi da destinare alla collettività. In questo caso la scelta è stata quella di concentrare l’intera superficie a standard nella realizzazione del parcheggio, ritenuto una priorità per le esigenze del quartiere.

Oltre ai 160 posti auto pubblici, per una superficie complessiva di circa 3.000 metri quadrati, la convenzione prevede anche una serie di interventi complementari pensati per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’area. Sono infatti inclusi due ascensori che collegheranno direttamente il parcheggio al piano strada, l’allargamento del marciapiede esistente su via Nizza con la contestuale sistemazione dell’area verde e l’installazione di un impianto di videosorveglianza a copertura dell’intera zona.

Nonostante queste previsioni, la Giunta Russo ha ritenuto opportuno approfondire la possibilità di introdurre ulteriori prescrizioni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la fruizione degli spazi pubblici e rafforzare l’interesse collettivo legato all’intervento.

La nuova bozza di convenzione dovrebbe tornare all’esame della giunta già la prossima settimana, anche in considerazione della scadenza dei termini della Conferenza dei Servizi.

A chiarire il perimetro della decisione è l’assessore all’Urbanistica Ilaria Becco: “La parte che la Giunta è chiamata a valutare - spiega - riguarda la convenzione sulle opere pubbliche connesse all'intervento, non l'intervento stesso che si attua in parte ai sensi della normativa vigente e in parte in applicazione della normativa regionale del Piano Casa che consente deroghe rispetto al Puc anche con riferimento alle destinazioni d'uso. La bozza di convenzione discussa in Giunta prevede già una serie di indicazioni finalizzate a migliorare la fruibilità pubblica del parcheggio (dotazione di telecamere; illuminazione; due ascensori di collegamento diretto tra via Nizza e il parcheggio; ridisegno dell'area verde e allargamento del marciapiede su via Nizza. La decisione della Giunta, però è dovuta alla necessità di approfondire ulteriormente le dotazioni pubbliche previste per valutare eventuali indicazioni per rafforzare l'interesse pubblico in questo intervento”.