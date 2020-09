Coronavirus: tornano a salire i numeri in regione, 105 nuovi positivi di cui 7 nella nostra provincia

Dopo due giorni di calo tornano ad aumentare i casi di Coronavirus nella nostra regione. Sono infatti 105, oggi, i nuovi positivi in Liguria su 2.642 tamponi effettuati (Uno ogni 25).

Di questi sono 7 nella nostra provincia (Asl 2) di cui 2 da contatto di caso, uno da rientro estero e 4 da attività di screening. In Asl 1 (Imperia) sono 3, di cui uno da attività screening e 2 da rientro estero. In Asl 3 (Genova) sono 36, di cui: 20 da contatto di caso confermato, 3 da accesso in ospedale e 13 da attività di screening. Numeri sempre elevati in Asl 5 (Spezia) con 36 da contatto di caso confermato, 2 da accesso in ospedale e 21 da attività di screening. ASL 5 segnala un decesso: uomo di anni 91, deceduto 21/09 ospedale di Sarzana e residente a La Spezia.

Totale tamponi effettuati: 288.170 (+2.642)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.661 (+105)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.706 (+22)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 10.995 (+83)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.875 (+49)

Casi per provincia di residenza

Imperia 146 (+3)

Savona 205 (-2)

Genova 1.159 (+44))

La Spezia 1049 (+37)

Residenti fuori regione o estero 100 (+2)

Altro 0 in fase di verifica 216 (+4)

Totale 2.875 (+49)

Ospedalizzati: 165 (+5) , 17 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (-4) | nessuno in terapia

Asl 2 - 10 (+2) | uno in terapia

Policlinico San Martino - 23 (+1) | 8 in terapia

Galliera - 24 (+1) | nessuno in terapia

Gaslini - 9 (-) | nessuno in terapia

Asl 3 - 1 (-2) | nessuno in terapia

Asl 4 - 5 (+1) | nessuno in terapia

Asl 5 - 85 (+6) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.365 (+55)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.194 (+73)

Deceduti: 1.592 (+1)