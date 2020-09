6 Regali Promozionali per Lasciare il Segno

Quando si tratta di acquistare servizi e beni abbiamo quasi sempre l’imbarazzo della scelta.

La nostra epoca è ricca di prodotti, di ogni tipo, e di aziende, tutte competitive.

Questo fa capire subito quanto sia importante offrire il miglior servizio possibile in modo da giocare bene tutte le carte e rendere il cliente un fedele ambasciatore del proprio marchio.

Oltre a fare sempre il massimo, prima e dopo una vendita, esistono altri stratagemmi che è possibile utilizzare per farsi preferire rispetto alla concorrenza e lasciare il segno nel cuore dei consumatori?

Per risaltare e farsi notare, una valida strategia, adatta a tutti i tipi di settori e attività, è basata sull’utilizzo dei regali promozionali, perfetti come mezzo di ringraziamento e intramontabile strumento pubblicitario.

Le possibilità sono infinite: esistono gadget promozionali aziendali adatti a ogni tipo di evento, cliente e azienda.

Data la vastissima scelta, ecco alcune idee da cui trarre ispirazione per la vostra prossima campagna pubblicitaria.

Bottiglie in Alluminio Riutilizzabili

Ecologia, problemi legati al consumismo e riciclo sono temi cari a milioni di persone.

Il pianeta soffre e urge riciclare la plastica. Ecco che voi e la vostra azienda siete pronti a offrire una perfetta soluzione ai vostri clienti regalando una bottiglia in alluminio ecologica e personalizzata a vostra scelta.

Ogni volta che verrà usata in luoghi chiusi come palestre e piscine o all’aperto, il nome della vostra azienda sarà sotto gli occhi di tutti per lanciare un messaggio chiaro e invitante.

Borse in Cotone

Un altro prodotto che strizza l’occhio ai millennial e a chi davvero tiene all’ecologia sono le borse riutilizzabili.

Clienti e impiegati potranno portarle al mare come al supermercato e utilizzarle come shopping bag o per trasportare qualsiasi tipo di oggetto.

Offrono ampio spazio per inserire a caratteri cubitali nome e marchio aziendale, quindi date sfogo alla fantasia e strabiliate tutti con un regalo unico, utile e personalizzato.

Agende e Taccuini

Intramontabili e sempre utili, possono essere regalati un po’ a tutti, costano poco e durano a lungo.

Nonostante l’era digitale, scrivere a penna aiuta a ricordare e riflettere meglio.

Quindi, se cercate un regalo semplice che inviti al relax, un bel taccuino personalizzato è la scelta perfetta.

Occhiali da Sole e Ombrelli

Volete puntare sull’utilità? Ombrelli, impermeabili, occhiali da sole e cappelli sono regali sempre graditi che aiuteranno i vostri clienti durante un temporale o sotto il forte sole estivo.

Oggetti Tecnologici

Dai mouse alle power bank, per sorprendere i fan del progresso tecnologico puntate su prodotti hi-tech di largo e frequente utilizzo, come le penne USB.

Penne e Cancelleria

Troppo scontato regalare una penna?

Secondo le più recenti statistiche, sono le penne uno degli oggetti più amati dai consumatori e anche uno dei regali aziendali più comuni.

