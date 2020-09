Passaggio di consegne "al femminile" alla guida della Guardia di Finanza di Albenga

Dopo 3 anni al Comando della compagnia della Guardia di Finanza di Albenga il comandante Angela Crisci saluta la Città delle Torri per andare al nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma.

Al suo posto subentrerà Vanessa Senatore che proviene dall'accademia di Bergamo (era ufficiale istruttore), il massimo istituto di formazione del Corpo della Guardia di Finanza. Il comandante Senatore assumerà ufficialmente l’incarico nella giornata di domani.

Oggi si è tenuto un incontro ufficiale con il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che afferma: “Mi dispiace molto che il comandante Crisci sarà trasferito. In questi 3 anni è riuscita a gestire una caserma in una città molto difficile e lo ha fatto con molta competenza e umanità e per queste sue caratteristiche si è fatta ben volere da tutti gli albenganesi e rimarrà nel ricordo di tutti noi".

"Al comandante Crisci auguro una brillante carriera sulla quale non ho alcun dubbio viste le sue competenze e do’ il benvenuto alla nuova comandante Vanessa Senatore augurandole buon lavoro e mettendomi a disposizione, come rappresentante della città, affinché si continui la collaborazione che negli anni c’è sempre stata con la Guardia di Finanza, corpo indispensabile per la realtà cittadina albenganese" conclude il primo cittadino.