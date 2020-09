Millesimo, sabato 26 settembre la "Festa dei Lettori" dedicata a "L’invenzione del presente"

L’esperienza del lockdown e della pandemia, un periodo difficoltoso e universale, ci consegna l’urgenza di immaginare il futuro ripensando azioni, comportamenti e progetti.

Nell'ambito della "Festa dei Lettori 2020", sabato 26 settembre alle ore 20.45 si terrà presso la Sala consiliare del comune l'evento del Presidio del libro di Millesimo che ha come titolo nazionale “L’invenzione del presente”.

Saranno presenti come relatori il dottor Alessio Bussi, filosofo, il dottor Federico De Rossi, autore e giornalista professionista, il dott. Antonio Luca Sorbello editore scientifico e la dottoressa Elisa Poli, psicoanalista e docente universitario presso l’Università di Firenze.

Di seguito le argometazioni trattate:

Fahrenheit 451. Leggere è proibito, perché favorisce il pensiero critico, pericoloso per le classi dirigenti che vogliono solo manovrare i cittadini del futuro. L’importanza dei libri. Relatore il dottor Alessio Bussi

Presentazione del libro e incontro con l’autore: "Virus Virale - Responsabilità sociale della comunicazione e dell’informazione". In un mare di notizie ambigue, troppo spesso reiterate con l’intento di scuotere l’opinione pubblica, più che di trasmettere l’intrinseca essenza del sapere, il libro affronta le ripercussioni del Covid-19, non solo da un punto di vista tecnico-scientifico, ma, in modo particolare, nel suo riscontro psico-sociale. Relatori i dottori Federico De rossi e Antonio Luca Sorbello.

Elisium Studio - Analisi – Ricerca. L’invenzione del presente suscita già una dialettica interiore carica di speranza e positività e di comunità condivisa. Questa emergenza mondiale del Coronavirus fatta di mascherine, di ostacoli e di realtà vissute attraverso i social, rischia di diventare veleno della, e nella, nostra area di vita. Relatrice la dott.ssa Elisa Poli.