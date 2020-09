Savona, palestre scolastiche concesse alle associazioni sportive: braccio di ferro tra Comune e consigli di istituto

L'uso infatti delle palestre delle scuole da parte delle società è subordinato all'autorizzazione del consiglio di istituto, via libera che però non è arrivato visto al diniego dei comprensivi legato alla preoccupazione sulla sanificazione delle stesse.

"Eravamo d'accordo a darle però tutti i consigli di istituti per ovvie ragioni hanno detto di no, abbiamo fatto un'altra proposta dagli uffici che sarà esaminata dai dirigenti scolastici e dai consigli di istituto. La loro paura è quella di far entrare nell'ambito scolastico persone che non si conoscono, soprattutto in questo difficile momento sanitario" spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.