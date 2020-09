Boom di pre adesioni per l'inaugurazione della mostra di Giancarlo De Carlo a Colletta di Castelbianco

“Siamo orgogliosi di questo nuovo evento curato dalla nostra Commissione cultura” dice Giacomo Airaldi Presidente dell’Ordine “che era previsto nella scorsa primavera, ha subito ritardi a causa del lockdown, non è stato semplice riorganizzarlo, ma il nostro gruppo di lavoro è sempre appassionato e motivato a portare temi di architettura all’attenzione del pubblico. Ringraziamo i nostri partner e sponsor che hanno reso possibile questo evento, che essendo all’aperto rispetta in sicurezza le disposizioni anticovid ”.

La mostra, promossa dalla Federazione Regionale Ordini Architetti PPC Liguria, gli Ordini professionali di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, e la Fondazione OAGE, in occasione del centenario della nascita dell’architetto e urbanista Giancarlo De Carlo, avvenuto nel 2019, è di carattere documentario itinerante per la Regione, pensata per diffondere e informare gli architetti e i cittadini sui Piani urbanistici e sulle architetture che De Carlo ha pensato per Ameglia, Sarzana, Bordighera, Genova e Colletta di Castelbianco. Dopo la tappa di Genova e di Sarzana la mostra ora fa tappa nello splendido borgo di Colletta Castelbianco (SV).



Completamente abbandonato il borgo è stato riportato a nuova vita 20 anni fa grazie al progetto dell’Architetto Giancarlo De Carlo che ne ha realizzato l'accurato restauro. A 20 anni dalla ristrutturazione di Colletta di Castelbianco e 100 anni dalla nascita dell’Architetto al quale venne in mente questo straordinario e ambizioso progetto, oggi il borgo medioevale unico in Liguria accoglie la tappa della mostra sui progetti liguri di De Carlo. Esternamente il borgo ha mantenuto l'aspetto di un tempo, mentre gli interni sono stati dotati della più moderna tecnologia, tanto che fu chiamato il Borgo telematico. Il progetto ha attirato sia acquirenti italiani che stranieri, sviluppando così un'interessante comunità multiculturale.