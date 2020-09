Pd Quiliano ringrazia i propri elettori: "Restiamo saldamente il primo partito del territorio"

Il circolo del Partito Democratico di Quiliano ringrazia i propri elettori.

"Come Partito - spiegano in una nota - nonostante la sconfitta a livello regionale, siamo soddisfatti per il voto nel nostro comune, dove malgrado la preoccupazione per il Covid e le difficoltà oggettive riscontrate nella campagna elettorale, la partecipazione è stata buona 3.752 votanti (57,17%) e grazie anche all'importante contributo del Partito democratico, la coalizione di centrosinistra a sostegno di Ferruccio Sansa vince con il 52% (1832 voti)".

"Siamo altresì soddisfatti di essere uno dei pochi comuni della provincia di Savona in contro tendenza dove la coalizione vince e il Pd con 1008 voti e la percentuale del 31,78%, resta saldamente il primo partito del territorio" concludono i Dem.