Benetti: "Rinnovo mio impegno per migliorare la vita degli animali"

"I miei fantastici elettori non sono solo votanti. Sono soprattutto persone speciali che alle ultime elezioni regionali hanno saputo essere razionali. Conseguendo un risultato che ha fatto clamore e ha dimostrato come un movimento appena nato può essere forte e dare un segnale". Cosi commenta Riccardo Benetti, candidato alle ultime regionali nella lista "Ora Rispetto per Tutti gli Animali".

"Si è parlato di delusione da parte degli sconfitti, ma io oggi non mi sento né sconfitto né deluso - prosegue - Sono fiero dell'ottimo risultato ottenuto e di essere appoggiato da sostenitori veri. Purtroppo un infortunio mi ha portato ad essere un lumicino. Ma col tempo questo lumicino si accenderà e darà una luce intensa e forte".

"Un primo passo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi vedrà il conseguimento di risultati concreti e non parole al vento tipici dei politicanti che da sempre urlano proclami e si perdono subito dopo nelle loro stesse parole. Il mio impegno è rinnovato al fine di migliorare la vita degli animali domestici e non solo. La fauna selvatica, l'ambiente oppresso dalle malefatte umane (purtroppo spesso) e l'intero ecosistema devono essere aiutati realmente".

"Spazio agli aiuti verso gli animali che vivono in colonie o che riescono a sopravvivere solo grazie alla volontà impareggiabile di volontari e associazioni dedicate. Il mio motto è che una cosa ben fatta è meglio di una cosa ben detta. Ripartiamo da questo traguardo e avremo ulteriori successi e l'ambiente ne trarrà il beneficio che merita. Anche i lumicini danno luce anche se fievole. E prima poi diventano fari che illuminano il nostro cammino" conclude Benetti.