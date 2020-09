Regionali 2020: cresce Fratelli d'Italia, sempre più "ago della bilancia" nel Finalese

Fratelli d'Italia in tutto il comprensorio finalese c'è e cresce. Esprime soddisfazione per il risultato conseguito il 20 e 21 settembre scorsi Antonio Piccione, presidente del Circolo Fratelli d'Italia di Finale Ligure. Questa rappresentanza locale del partito di Giorgia Meloni, fondata a novembre del 2019, in meno di un anno ha fatto registrare una tale crescita da diventare una delle forze trainanti del centrodestra in occasione dell'ultima tornata elettorale regionale.

Analizza dunque i numeri, il presidente Antonio Piccione: "Fratelli d’Italia passa dal 7,19% al 12,39% e con i suoi quasi seicento voti è e rimarrà sempre di più l’ago della bilancia per qualsiasi futura eventuale aggregazione politica comunale".

"Contro le lobby ed i poteri forti, agirà nell’esclusivo interesse dei cittadini seri e laboriosi maggiormente radicandosi tra i finalesi nell’esclusivo interesse della collettività" conclude Piccione.