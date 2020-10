L’autunno di Dego comincia al sapore di tartufo

Sapori d’autunno per il primo sabato del mese che, come di consueto, renderà piazza Panevino di Dego un crocevia di profumi, specialità e incontri. Sabato 3 ottobre (dalle 8 alle 13) oltre alla tradizionale fiera promozionale di prodotti tipici a farla da protagonista sarà il tartufo.

Nel corso della manifestazione organizzata da Comune, Pro Loco e dall’associazione ‘Insieme è meglio’, a partire dalle 10 si terrà infatti un corso teorico/pratico sulla ricerca dei tartufi che sarà tenuto da Roberto Milani. Il trifolau farà insieme ai suoi cani una dimostrazione pratica delle tecniche di raccolta del prezioso tubero.

In aggiunta alla minimostra pomologica “Mele ed na vota”, a rendere ancora più invitante la manifestazione sarà poi, sempre a partire dalle 10, quanto i rappresentanti della New Volley Valbormida e la Pro Loco faranno cucinando il panfritto che, in ottemperanza alle normative anti covid, verrà servito in sacchetti da asporto. Proprio a tale proposito gli organizzatori invitano i partecipanti a contattare i numeri 349 1082550 (Gabriele), 3476978257 (Corrado) e 349 3779613 (Jessica) per una prenotazione da farsi entro venerdì 2 ottobre.