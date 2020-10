Finalborgo, cede un grosso albero in Piazza Monsignor Mantero: nessun ferito (FOTO)

Un albero di importanti dimensioni è stato abbattuto dal forte vento questa sera, intorno alle 20, in piazza Monsignor Mantero a Finalborgo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione locale dell'AIB Protezione Civile che, insieme agli agenti della Polizia municipale, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona verificando quali fossero i primi danni.

Fortunatamente non risultano feriti né auto colpite dell'albero le cui radici si trovano in un'aiuola del parcheggio antistante le vecchie mura medievali che circondano il borgo, lato torrente Pora.

Alta l'attenzione dei volontari finalesi, allertati per tutta la durata dell'emergenza specialmente per i danni prodotti dal vento. Un altro intervento infatti si è reso necessario a Finalpia, in via Alessandria, sempre per un albero pericolante messo in sicurezza.