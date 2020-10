"Sono 4 giorni che il ripetitore in località Ozzella non funziona. Come comune abbiamo pulito la strada permettendo di ripristinare l'energia elettrica, ma nessun tecnico della Vodafone è venuto per verificare l'apparecchiatura".

Questo il commento del vice sindaco e consigliere Mario Mellogno postato sulla pagina Facebook del comune di Osiglia.

"E' un disagio non indifferente" conclude.