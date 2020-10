CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti): al via nuovi corsi nelle sedi di Savona, Albenga, Loano, Finale, Cairo

Dopo le iscrizioni, i colloqui ed il periodo di accoglienza degli studenti nel rispetto della normativa anticovid sono in fase di avvio i nuovi corsi con l’orario definitivo delle lezioni per l’anno scolastico 2020-2021 presso il CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti nelle sedi di Savona, Albenga, Finale Ligure, Loano, Cairo Montenotte.

E’ ancora possibile iscriversi ai seguenti percorsi per adulti di tutte le età e per ragazzi dai 16 anni (dai 15 anni in situazioni particolari di dispersione scolastica):

- Corsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: prima alfabetizzazione della lingua italiana, italiano livelli preA1, A1, A2, B1; il CPIA è una scuola statale pubblica che rilascia attestati riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero degli Interni per il permesso di soggiorno. Il referente dell’Alfabetizzazione per il CPIA è il prof. Mauro Bico (per contatti istituzionali: mauro.bico@cpiasavona.org ).

- Corsi del primo livello – primo periodo didattico per conseguire il “diploma di licenza di scuola media”: corso conclusivo del primo ciclo di istruzione con la possibilità di seguire anche un percorso propedeutico per chi non avesse le competenze di base .

- Corsi del primo livello – secondo periodo didattico per il “biennio superiori“ – Corso per la certificazione delle competenze di base dell’obbligo di istruzione degli istituti tecnici e professionali. I corsisti potranno svolgere anche una parte delle attività su piattaforma on line per conseguire la certificazione in un anno.

Per informazioni e per fissare un appuntamento con docenti è possibile contattare la Segreteria telefonando al numero 019 820730 al LUNEDÌ e MARTEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 10.30; al MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 11.00 alle ore 13.00; al GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 15.30.

Gli interessati che non si sono ancora iscritti possono fare la pre-iscrizione compilando il modulo seguendo il link sul sito istituzionale del CPIA: www.cpiasavona.edu.it/anno-scolastico-2020-21/

Si possono trovare altre informazioni sulla pagina facebook www.facebook.com/CPIA.SV

Per le comunicazioni istantanee, informazioni sui corsi attivati e altre notizie importanti di carattere generale, oltre al sito istituzionale , il CPIA ha scelto di utilizzare Telegram per migliorare l’efficacia delle comunicazioni e la tutela della privacy degli utenti attivando un canale di comunicazione ufficiale: t.me/cpiasavona

Il Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia sottolinea la possibilità anche per quest’anno scolastico, per gli alunni che compiano quindici anni entro il 31 dicembre 2020 e che siano a rischio di dispersione, di frequentare un corso della durata di 400 ore al fine del conseguimento del diploma di Stato della scuola secondaria di primo grado . Tali corsi sono presenti nelle quattro sedi del CPIA a Savona, Albenga, Finale L., Cairo M.tte in orari pomeridiani. settimanali.

Gli insegnamenti previsti sono: italiano, storia, geografia, inglese matematica e scienze, tecnologia. Si tratta quindi di un percorso con alcune riduzioni che permette anche ad alunni che abbiano un rapporto difficile con la scuola di ottenere il diploma. L'iscrizione di un quindicenne al CPIA non può essere richiesta dalla famiglia, ma deve essere avanzata dall’Istituto che ha in carico lo studente, in accordo con la famiglia, insieme a: una breve nota informativa sullo studente e un breve progetto educativo (passaggio di consegne, supporto in corso d’anno, incontri con la famiglia etc.)

La richiesta viene valutata dal Consiglio di corso della sede interessata. È possibile contattare il CPIA scrivendo una mail con oggetto “richiesta iscrizione alunno 15enne” all’indirizzo ministeriale svmm062003@istruzione.it indicando il referente per l'alunno e la sede presso la quale si richiede l’inserimento . Il coordinatore del corso provvederà a rispondere alla richiesta. I corsi di primo livello primo periodo (corsi di “terza media”) si svolgono: a Savona , presso la scuola media “Pertini” in via Verzellino 1: referente prof. Marco Gasparini marco.gasparini@cpiasavona.org ;

ad Albenga , presso la scuola primaria “don Barbera”, via degli Orti: referente prof.ssa Lina La Grotteria, lina.lagrotteria@cpiasavona.org ; a Cairo Montenotte presso la scuola media “Abba”, Largo Dispersi in Russia: referente prof. Fabrizio M. Colombo fabriziomaria.colombo@cpiasavona.org ;

a Finale Ligure , presso il palazzo ex collegio Aycardi (ex sede INPS), via Celesia: referente prof. Marco Nervi marco.nervi@cpiasavona.org