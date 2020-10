Anche una delegazione savonese del Sap a Roma per la manifestazione nazionale delle forze dell'ordine

Tra il migliaio circa di partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati delle forze dell'ordine, svoltasi in Piazza del Popolo a Roma, era presente anche una delegazione di Savona.

La manifestazione nazionale organizzata dal SAP (Polizia), SAPPE (Polizia Penitenziaria), SiMCC (Carabinieri), SiMGdF (Guardia di Finanza), FSP (Polizia), il LeS (Polizia), CO.NA.PO (Vigili del Fuoco) e SULPL (Polizia Locale) ha come obiettivo, quello di chiedere "dignità’ e rispetto e - spiegano dalle forze dell'ordine - l’attivazione di un protocollo operativo perché in servizio siamo lasciati soli al nostro destino”.

All’evento hanno partecipato anche molti esponenti politici. Tra i tanti poliziotti anche la prima storica presenza in piazza a manifestare da parte di Carabinieri e Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale: tutti uniti per rivendicare una dignità oramai persa. Tutte queste presenze per sottolineare il grado di insoddisfazione di un settore che vede ormai minate le basi operative che non permettono più di agire in sicurezza e soprattutto con dignità: quasi 250 aggressioni al mese tra gli uomini e donne delle forze dell’ordine.

Durante la manifestazione, giornalisti della trasmissione “Mattino 5”, andata in onda in diretta sulle reti mediaset, hanno intervistato il Segretario Provinciale Roberto Frumento sull'episodio dell'aggressione ai danni dei due colleghi avvenuta sabato scorso. Oggi questi colleghi sono stati ricevuti dal Prefetto con la presenza del Questore di Savona: "Un segnale forte che il SAP auspicava ed apprezza moltissimo - sostiene Roberto Frumento - poiché non solo rappresenta tutela e massimo sostegno da parte delle Istituzioni verso coloro che con impegno svolgono un compito sempre più complicato, ma anche un segnale di compattezza tra il sistema della sicurezza e tutti i cittadini che ne beneficiano".