Savona, prosegue la pulizia del Letimbro alla foce e a Lavagnola. Assessore Santi: "Presto gli interventi in zona Riborgo e al Santuario" (FOTO E VIDEO)

In vista delle violenti piogge che potrebbero colpire nelle prossime settimane, il comune sta lavorando alla messa in sicurezza effettuando la pulizia del torrente Letimbro e degli altri rii presenti sul territorio.

Con l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi abbiamo fatto un sopralluogo sul torrente alla foce e nella zona di Lavagnola.

"Abbiamo dato molta importanza come ogni anno alla pulizia del torrente Letimbro e degli altri rii presenti sul territorio, alla foce molto importante che sia libera da ogni ingombro possibile che possa rallentare il deflusso delle acque. In quel tratto, visto che è in presenza di un'oasi faunistica il lavoro anziché con i mezzi meccanici è stato svolto a mano con i decespugliatori" spiega Santi.

Nei giorni scorsi non sono mancate le proteste dei cittadini del quartiere di Lavagnola che abitano proprio nei pressi del torrente, i quali hanno potuto constatare che quella zona subito dopo il ponte non è stata pulita. Da qualche giorno in quel tratto sono partiti i lavori.

"Siamo subiti partiti con le macchine operatrici e oggi stanno fresando l'erba e soprattutto canne e vegetazione rigogliosa - prosegue Santi - saranno tagliate inoltre numerose piante che potrebbero in qualche creare problemi al deflusso delle acque. Interverremo non solo nel centro abitato ma anche a monte in modo particolare nella zona Riborgo e Santuario".