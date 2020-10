Toti incontra i rappresentanti della coalizione per fare il punto sul covid e sulla Giunta

Il presidente regionale Giovanni Toti ha incontrato nel suo ufficio di piazza De Ferrari i rappresentanti della coalizione di centrodestra per fare il punto della situazione sanità vista l’emergenza covid e per iniziare una discussione sulla formazione della Giunta.

L’incontro, al quale quale hanno partecipato il segretario regionale della Lega e deputato Edoardo Rixi con il senatore Francesco Bruzzone, il commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e il delegato alle elezioni Michele Scandroglio, il coordinatore ligure di Forza Italia, Carlo Bagnasco, il coordinatore di Liguria Popolare Andrea Costa, il coordinatore della Lista Cambiamo con Toti Presidente Matteo Cozzani, è avvenuto con grande spirito di collaborazione e cordialità.

Per quanto riguarda il primo tema, su cui la discussione si è protratta a lungo, Toti ha aggiornato gli alleati sulla situazione epidemiologica in Liguria e su come si strutturerà nei mesi a venire l’aspetto sanitario della regione. I presenti hanno convenuto in modo unanime che, in questa prima fase, sia la presidenza a guidare la sanità ligure, visto il difficile momento storico legato alla pandemia.

In merito alla composizione della giunta oggi si è discusso unicamente delle deleghe e della loro suddivisione, in modo da garantire agli assessorati piena coerenza e massima efficacia. Un nuovo incontro per portare avanti il ragionamento con i partiti della coalizione e formare quindi la Giunta regionale si svolgerà già lunedì prossimo