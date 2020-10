Coronavirus, la Regione opta per la didattica a distanza a rotazione per le superiori. Toti: "Vietati anche agli assembramenti"

Da lunedì, in accordo con la Regione Piemonte e il Ministero della Salute, la Regione chiederà alla direzione regionale scolastica di passare alla didattica a distanza per tutti gli anni delle superiori ad esclusione del primo, per almeno 50% degli studenti che frequentano gli istituti.

"A rotazione chiediamo che più di metà degli studenti delle classi dalla seconda superiore in poi non vadano in contemporanea a scuola e ruotino dalla didattica in presenza a quella in presenza" ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti. Una scelta dettata per non gravare sui trasporti pubblici.

Un'altra importante novità è legata al divieto di assembramento nell'intera Regione.

"Potete uscire di casa, andare al bar, fare i vostri acquisti ma sarà vietato stazionare, assembrarsi, fermarsi in gruppi di più di una persona, tutto ciò potrebbe creare situazioni di reale rischio. Da parte di tutti ci deve essere massimo rigore e attenzione - ha continuato Toti che firmerà l'ordinanza a breve - estendiamo il divieto di manifestazioni di ogni genere in tutta la Regione, i circoli ricreativi potranno rimanere aperti solo per la somministrazione di alimenti e bevande".

La presa di posizione da parte della Regione si è resa necessaria, secondo il professor Ansaldi, per la non linearità della linea che riporta la pressione sugli ospedali, che negli ultimi giorni ha preso un andamento esponenziale.

Proprio per questo il dottor Gratarola, responsabile del reparto emergenza urgenza di Alisa, il consiglio alla cittadinanza è quello di recarsi presso i pronto soccorso degli ospedali per reali necessità, evitando quelle che possono essere patologie le cui cure possono venire prestate a domicilio o negli ambulatori, e assumere comportamenti che non mettono a rischio la propria incolumità.