Savona, nuova positività, due classi delle elementari e delle medie di Legino in quarantena

Una nuova sospetta positività e due classi del IV comprensivo G. Marconi di Savona in via Bove a Legino, una quarta della scuola elementare Mignone e una terza della scuola media Rita Levi Montalcini, per le quali è scattato così l'isolamento sanitario obbligatorio.



Sabato scorso la Asl2 ha comunicato alla dirigente scolastica Marietta Squillante della positività ed è quindi stata avviata la quarantena per gli studenti delle due classi e per gli insegnanti che hanno avute contatti con le stesse.



La classe della scuola elementare dovrà restare in quarantena fino al 28 ottobre, il 29 invece per la classe delle medie.



Le lezioni proseguiranno tramite la didattica a distanza.



Un ulteriore nuovo caso quindi per la scuola media Montalcini dove lo scorso fine settembre era risultata positiva un insegnante ed era stato deciso di mettere in quarantena 5 classi con la successiva chiusura dei plessi di via Bove e via Machiavelli.



Anche la scuola elementare C. Colombo del Comprensivo II di via Caboto ha riscontrato un caso positivo ed è scattata la quarantena per gli alunni di quattro classi e le maestre che hanno avuto contatti.