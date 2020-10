Quiliano, uno spettacolo teatrale per ricordare i 100 anni di Gianni Rodari

100 anni di Rodari, siamo ancora ad aver bisogno di leggerlo e rileggerlo, di sentire i suoi messaggi che, tra rime e allegria e storie strampalate, sanno arrivare chiari e intensi. Rodari per tutti.

In questo periodo così complesso chissà cosa si inventerebbe per farci arrivare il suo pensiero. Il Comune di Quiliano propone uno spettacolo per le famiglie al Teatro Nuovo di Valleggia abato 24 ottobre alle ore 20,45 "Anni da Rigiro - omaggio a Gianni Rodari" con la Compagnia Teatrale Miagoli.