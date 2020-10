I Lions Club Albenga Host dona un termos da 30 litri e un borsone termico per vivande ai City Angels di Albenga.

Afferma Aikido (nome in codice di Mina dei City Angels): “Voglio ringraziare di cuore i Lions per questa donazione per noi è importantissima. Grazie a questo termos e al borsone termico riusciremo a portare un pasto caldo ai cosiddetti 'invisibili'. Purtroppo la situazione è peggiorata e ci sono tante persone costrette a vivere per strada, molti si vergognano di chiedere aiuto e vivono situazioni di estremo disagio".

"Durante i nostri servizi - proseguono dall'associazione di volontariato - cerchiamo di raggiungerli e di dare loro un aiuto per quanto possiamo, per questo ogni collaborazione e donazione è ben accetta e di fondamentale importanza per noi. I Lions hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto ed hanno dimostrato una grande disponibilità anche per il futuro”.

“Colgo l’occasione di questa donazione per chiedere a chiunque volesse di avvicinarsi alla nostra associazione. In questo periodo abbiamo bisogno in particolare di coperte da distribuire ai senzatetto e scarpe in buono stato, magari anche di mascherine sia per noi che prestiamo servizio sul territorio che per le persone che aiutiamo” conclude Aikido.

Afferma Dario Zunino presidente Lions Club Albenga Host: “Abbiamo voluto rispondere subito alla richiesta che ci è arrivata dai City Angels e intendiamo portare avanti questa bella collaborazione”.

Ricordiamo che chiunque volesse aiutare i City Angels attraverso la donazione di coperte o altri generi di prima necessità o chi volesse effettuare segnalazioni può farlo ai seguenti recapiti:

Mina- Aikido: 348 7473182

Mail: albenga@cityangels.it

Si informa, inoltre, che i City Angels cercano volontari. Per le adesioni fare riferimento ai recapiti sopra esplicitati.